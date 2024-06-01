Сторожук: «Если честно, нас просто не хватило на дистанции»

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Пари НН».

- Что дальше?

- Отдохнуть, потому что очень сильно соскучился по детям, не видел уже полгода, по жене, по семье, по родителям. Ребятам большое спасибо, сезон был интересный. Всё было, они все устали в этом сезоне, морально, психологически. Поэтому я благодарен каждому футболисту, каждому жителю, который приходил поддерживать. Что дальше? Смотреть будем, думать, анализировать на свежую голову. Я вообще не хочу этой игрой что-то заканчивать и подводить итоги. Итоги надо подводить более взвешенно и целенаправленно выявлять какие-то детали и так далее. Этот сезон был неоднозначным с самого начала. Можно поставить только плюс. Нас, если честно, просто не хватило на дистанции. Очень короткая скамейка, ребята уже наелись.

- Замена Гелояна в первом тайме - почему?

- Потому что мы столько работаем и столько об этом говорим. Много тактических занятий, теорий, упражнений. Вроде опытные футболисты, и просто-напросто допускают глупые ошибки, перестроения. Левый фланг, оттуда за 26 минут… не хотелось бы говорить. Он тоже после травмы, тут может быть, что недовосстановился и так далее.

- Автоголы Ботаки - это ошибки?

- Как комментировать? Когда первый гол - да, мог скорее корпус развернуть более диагонально в поле. А так он стоял первым. Сейчас вот бежал в борьбе. Я подумываю, если честно, в нападение его возвращать. Смотрю, хорошая результативность. Шучу. Он хороший парень, я его сильно люблю и уважаю.

- Вы в команде?

- В команде, конечно.