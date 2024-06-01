Турецкий гранд интересуется форвардом «Рубина» Даку

Форвард «Рубина» Мирлинд Даку заинтересовал турецкий «Бешикташ. Об этом информирует журналист Серкан Ашкын в соцсетях.

Отметим, что «Бешикташ» в прошедшем сезоне турецкой Суперлиги занял пятое место. В то же время, клуб также стал обладателем Кубка страны.

Что касается Даку, то он выступает за «Рубин» с лета 2023 года. Всего за казанцев футболист провёл 33 встречи во всех турнирах, отличившись 10 забитыми мячами и четырьмя ассистами.

К слову, нападающий включён в заявку сборной Албании на предстоящий чемпионат Европы – 2024, который пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.