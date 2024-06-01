Дзюба может продолжить карьеру в клубе РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном приглашении в команду форварда Артёма Дзюбы.

Ранее «Локомотив» объявил об уходе нападающего из команды на правах свободного агента.

«Вариант с приглашением Дзюбы не исключаем. Контактировали ли с представителями игрока? Пока не могу говорить. Но вариант с приглашением Дзюбы исключать не стоит», — цитирует руководителя издание «СЭ».

В прошедшем сезоне 35-летний Дзюба появился на поле в 21 матче чемпионата России, стал автором четырех забитых мячей и трех ассистов. Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 2,8 миллиона евро.