Президент «Урала» Иванов высказался о вылете команды из РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий после вылета екатеринбургской команды из РПЛ.

«Во всём виноват я! Я должен был раньше отреагировать, что-то поменять. Принять решение по тренеру. Но я до последнего верил, что Виктор Гончаренко всё выправит», — цитирует руководителя издание «СЭ».

Стоит напомнить, что по итогам сезона уральцы заняли 14-ю позицию в турнирной таблице первенства России, заработав 30 баллов.

В итоге команде пришлось принять участие в стыковых матчах, где она уступила «Акрону» по сумме двух встреч (2:3). В следующем сезоне коллектив выступит в Первой лиге.