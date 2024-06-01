Тюкавина признали лучшим игроком «Динамо» в мае

Нападающий Константин Тюкавин был признан лучшим футболистом «Динамо» по итогам мая. Об этом рассказывает пресс-служба «бело-голубых».

В прошлом месяце Тюкавин сыграл в пяти матчах, в которых записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра. В голосовании Константин получил 44,39% голосов.

Второе место занял форвард Муми Нгамале (37,12% голосов), а тройку замкнул защитник Фабиан Бальбуэна (9,2%).

Напомним, что «Динамо» финишировало на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Перед заключительным туром «бело-голубые» лидировали, но они проиграли «Краснодару» со счётом 0:1.