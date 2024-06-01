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«Динамо» продлило контракт с Нгамалё

01 Июня 2024 • 20:10 Комментировать

Пресс-служба московского «Динамо» объявила о пролонгировании соглашения с хавбеком Муми Нгамалё.

Отмечается, что у камерунского футболиста активировалась опция продления контракта со столичным клубом на ещё один сезон.

«Муми с нами ещё на год! Муми, продолжай забивать важнейшие голы и приносить победы «Динамо», — сказано в телеграм-канале «бело-голубых».

Стоит напомнить, что полузащитник пополнил «Динамо» в 2022 году. В прошедшем сезоне первенства России он отличился шестью забитыми мячами и пятью ассистами.

Что касается «Динамо», то коллектив Марцела Лички финишировал на третьей позиции турнирной таблицы РПЛ, заработав 56 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Муми Нгамалё
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