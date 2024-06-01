Определились все 16 участников РПЛ на следующий сезон

В Российской премьер-лиге завершились стыковые матчи. «Акрон» впервые в истории вышел в Премьер-лигу, одолев «Урал» (3:2 по сумме двух встреч), а «Пари НН» смог сохранить прописку в топ-дивизионе по итогам дуэли с тульским «Арсеналом» (3:2 по сумме двух встреч).

В итоге список участников РПЛ на следующий сезон выглядит так: «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦСКА, «Ростов», «Рубин», «Крылья Советов», «Ахмат», «Факел», «Оренбург», «Пари НН», «Химки», «Динамо» Махачкала, «Акрон».

Следующий чемпионат России стартует во второй половине июля. Чемпионский титул снова будет защищать «Зенит».