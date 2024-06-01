Ботака опять забил в свои ворота, гости снова победили: «Пари НН» остался в РПЛ, обставив «Арсенал»

«Пари НН» и «Арсенал» сошлись в борьбе за место в РПЛ. Второй стыковой матч состоялся 1 июня в городе Тула.

После первой игры клуб из РПЛ оказался в незавидном положении. Дважды пропустила с угловых команда Саши Илича и проиграла на своём поле, теперь «Арсенал» в Туле мог действовать спокойнее – от обороны, вновь уповая на стандарты, которые у «канониров» отлично получаются. А «Пари НН» нужно было отыгрываться, поэтому гостевая команда с первых минут захватила территорию и стала потихоньку прибирать мяч к своим ногам.

«Арсенал» же слишком пассивно действовал, что сразу же не понравилось Сторожуку. Неплохо разгонялся Окоронкво и чаще всего ускользал от защитников, но в завершающей стадии форварда просто «вязали». А вот гости постепенно приноровились и стали создавать моменты. Царукян с дуги штрафной площади примерился, пальнув рядом со штангой. Калинский серию опасных забросов сделал, но под мяч бросались защитники «Арсенала».

Вот только ничего не удалось им поделать на 18-й минуте. Из центра пошла диагональ налево. Стаматов отличный кросс вырезал почти от боковой линии, а на дальнем углу вратарской Боженов замкнул ударом в касание под штангу – 0:1. Этот важный гол стал первым для Кирилла в футболке «Пари НН» и ещё сильнее увеличил нервоз у хозяев. Уже в середине тайма Сторожук заменил Гелояна на Хабибова. Ишхан возмущался и уходить не хотел, но тренер был непреклонен.

В это же время произошла и первая перестановка у «Пари НН», из-за травмы не смог продолжить игру Трошечкин. Гости и далее продолжили играть с преимуществом, чуть поддавливая «Арсенал». Сторожуку ситуация крайне не нравилась и в перерыве произошли ещё две замены. Макарова и Шевченко с поля убрали, Ндука и Левин вышли. Но ситуация лучше не стала, наоборот, стало хуже. Сначала Кокарев ошибся после кросса Калинского и выронил мяч на Зе Турбо. Удар форварда героическим падением на «ленточке» заблокировал Кайнов.

Через пять минут ещё одна геометрическая атака «Пари НН» стала голевой. Царукян из центра вырезал направо, Боженов чуть пробежал и прострелил, а Ботака коленом срезал мяч в собственные ворота – 0:2. Второй автогол Эрвинга за два стыковых матча, катастрофа. А самая большая катастрофа для «Арсенала», что этот автогол ещё и стал решающим. Ведь в нервной концовке было больше боданий, чем футбола. Кутателадзе и Окоронкво пару раз убегали опасно, но точность подводила.

Проиграл «Арсенал» на своём поле (гостевая команда выиграла оба раза в этом противостоянии) и остался в Первой лиге. «Пари НН» же этой победой сохранил прописку в РПЛ.