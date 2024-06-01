«Акрон» показал радость команды после выхода в РПЛ

«Акрон» обыграл «Урал» в стыковых матчах (3:2 по сумме двух встреч) и завоевал путёвку в Премьер-лигу на следующий сезон. В топ-дивизионе российского футбола «Акрон», основанный только в 2018 году, ещё не выступал.

Пресс-служба «Акрона» опубликовала в телеграм-канале видео, на котором футболисты в раздевалке отмечают повышение в классе до Премьер-лиги.

Следующий чемпионат России стартует во второй половине июля. «Акрон» будет стараться хорошо показать себя в топ-дивизионе.

Кстати, команда из Тольятти будет играть в чемпионате России впервые с далёкого 1996 года.