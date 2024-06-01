«Пари НН» удвоил перевес в матче с «Арсеналом», Ботака-Иобома снова забил в свои ворота

«Пари НН» продолжает забивать в ответном стыковом матче Премьер-лиги с «Арсеналом». Команда Саши Илича выиграла первый тайм благодаря достаточно быстрому голу Кирилла Боженова на 18-й минуте. Спустя 40 минут гости отличились снова. Боженов с правого фланга прострелил к воротам противника, и Эрвинг Ботака-Иобома в падении срезал мяч в сетку. Примечательно, что этот же игрок стал автором автогола и в первом поединке.

0:2 на табло. Нижегородцы ведут и по сумме двух матчей - 2:3. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.