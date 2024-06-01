Появились шокирующие кадры со стадиона в Туле

В субботу вечером тульский «Арсенал» и «Пари НН» проводят ответный стыковой матч, в котором разыгрывается путёвка в Премьер-лигу на следующий сезон. Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» опубликовал шокирующие кадры со стадиона в Туле. По ним видно, что арена находится в плачевном состоянии – многие кресла поломаны и очень грязные, как и другие помещения. Службам стадиона нужно как можно скорее привести всё в порядок, особенно если «Арсенал» сможет выйти в Премьер-лигу.

Следить за стыковым матчем между «Арсеналом» и «Пари НН» можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.