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Слишкович назвал футболиста РПЛ, который точно готов играть в Европе

01 Июня 2024 • 18:22 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович назвал футболиста Российской премьер-лиги, который точно готов играть в Европе. По мнению боснийца, таким игроком является нападающий Константин Тюкавин из «Динамо».

«Если говорить обо всей РПЛ, то это, безусловно, Тюкавин. Константин дошёл до того, что может спокойно делать шаг вперед и уезжать в Европу», - цитирует Слишковича Sport24.

Слишкович отметил, что в топ-лигах готовы играть и некоторые футболисты «Спартака». Впрочем, здесь босниец не стал называть конкретные фамилии.

В 38 матчах сезона 2023/2024 Константин Тюкавин забил 17 голов и отдал 10 голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Константин Тюкавин Владимир Слишкович ещё теги
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