Клуб из Тольятти впервые с 1996 года сыграет в чемпионате России

«Акрон» осчастливил своих болельщиков, обыграв «Урал» в стыковых матчах за право выступить в Премьер-лиге (победа 2:0 на выезде, поражение 1:2 дома). Таким образом, «Акрон» впервые попробует свои силы в топ-дивизионе.

Стоит отметить, что клуб из Тольятти выступит в высшем дивизионе российского футбола впервые с далёкого 1996 года. Тогда в топ-дивизионе играла «Лада». В чемпионате России сезона – 1996 «Лада» набрала 18 очков в 34 матчах и заняла последнее, 18-е место в турнирной таблице.

Добавим, что «Акрон» был создан в 2018 году. И вот уже спустя шесть лет команда завоевала место в Премьер-лиге.