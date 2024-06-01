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Сторожук - о бонусах за выход в РПЛ: «Будем требовать»

01 Июня 2024 • 18:07 Комментировать
Арсенал Тула
0:1
Пари НН
2-й тайм

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Пари НН».

- Окоронкво и его голеностоп. Мы видели эпизод с Гоцуком в первом матче. В каком состоянии Джонатан сегодня?

- Если честно, не в оптимальном.

- Вы в этом сезоне в тройку центральных не играли в регулярном чемпионате, но отрезками в первой игре против «Пари НН» казалось, что Кайнов опускается ниже. Сработал ли этот вариант, возможно ли такое сегодня?

- Это трансформация в зависимости от блоков. Кто-то опускается. Скажем, Кайнова правильно используем, его антропометрию при подачах, его умение играть головой. Поэтому здесь футбол вышел на тот уровень, когда не предусматривает какую-то одну систему. В зависимости от блоков, верхний, средний или нижний. Поэтому здесь у каждого своя система.

- Есть ли какие-то бонусы у игроков за выход в РПЛ?

- Будем требовать.

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Евро-Футбол.Ру,
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АРСЕНАЛ ТУЛА ПАРИ НН
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