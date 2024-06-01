Илич: «Если мы хотим остаться в Премьер-лиге, надо оставить всё на поле»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Арсеналом».

- После поражения в первом матче вы сказали на пресс-конференции, что не понимаете, как это поражение случилось. Сейчас спустя несколько дней есть ли объяснение?

- Мне кажется, не стоит говорить о предыдущем матче. Сейчас новый матч пройдет. Если мы хотим остаться в Премьер-лиге, нам надо оставить всё на поле.

- По сегодняшней игре. Гоцук не в старте, Кучаев не в старте. Почему?

- В течение недели у нас было три сложных матча. У нас обширный состав, поэтому я могу использовать любого игрока не только в стартовом составе, но и на замену они готовы выходить в любой момент.

- При каких обстоятельствах вы останетесь в команде?

- Сейчас не время говорить обо мне. Я знаю, что игроки изучали свою игру, признали свои ошибки. Сегодня будем их исправлять, чтобы добиться нужного результата.