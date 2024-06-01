Тедеев: «Низкий поклон каждому игроку»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Уралом».

- Долго ли вам будет сниться последний сейв Сергея Волкова?

- Вы знаете, неспокойно было и до матча. Понятное дело, что команда «Урал» - сильная, безусловно. Но то, что сегодня сделали футболисты, что они сделали в первом тайме и во многих отрезках второго тайма, это заслуживает громадного уважения. Потому что я считаю, что мы сегодня незаслуженно проиграли, так как создали намного больше моментов. Могли в первом тайме закончить игру, но так сложилось. В данной ситуации то, что сейчас здесь творится в этом городе, то, что мы сделали. А мы сделали очень большой шаг вперед для развития футбольного клуба «Акрон» и развития футбола в этом регионе, потому что я знаю, что здесь работают истинные профессионалы. Мне очень приятно, что я стал частью этого клуба, который, я надеюсь, очень скоро станет великим клубом. Мы к этому будем стремиться. То, что сегодня сделали футболисты, низкий поклон каждому игроку, низкий поклон каждому болельщику, всем причастным, семьям футболистов и всем людям, которые за нас болели. Я безумно счастлив, я сегодня испытываю колоссальные эмоции, которые передать очень сложно словами.

- При счете 1:2 в пользу «Урала» была ли тревога за результат?

- Если в этой жизни господь есть, то он есть, мы в это верим. То, что сегодня делали на поле футболисты, наверное, надо было именно так закончить и именно так попасть в Премьер-лигу. Потому что мы доказали, находясь с командой, играя с очень сильной командой, что мы все-таки команда, которая это заслужила. То, что так сложился матч, дали возможность выплеснуть чуть больше энергии. Мы были сильнее в этом противостоянии. Это самое главное.

- Какие мысли уже есть по поводу сезона в Премьер-лиге? Насколько изменится состав, изменится ли он вообще?

- Об этом не хочется сейчас думать. Хочется просто идти в раздевалку в объятия к своим футболистам. Больше ничего.