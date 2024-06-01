Тренер «Урала» Аверьянов: «Давайте я поздравлю «Акрон» с выходом в Премьер-лигу и на этом закончим»

И.о. главного тренера «Урала» Евгений Аверьянов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Акроном».

- Какие ощущения от того, что теперь команда будет играть в Первой лиге?

- Никаких ощущений. Огромное разочарование.

- На 0:0 сыграли в первом тайме, уже понятно было, что не хватало забитых мячей. Такая эмоциональная, яркая игра в тайме втором. Почему так нельзя было сыграть в первом тайме?

- Давайте я поздравлю «Акрон» с выходом в Премьер-лигу и на этом закончим.

- Какое у вас будущее? Команда все-таки будет в Первой лиге играть.

- Да откуда я знаю, какое у меня будущее? Дайте игру переварить.