Даниэл Ямин, агент нападающего тольяттинского «Акрона» Андреса Понсе прокомментировал выход клуба своего клиента в Российскую премьер-лигу. Это официально случилось в субботу, 1 июня.

«Счастлив, что Андрес смог забить в такой важной игре и помог выйти «Акрону» в высшую лигу. Останется ли он в команде? Посмотрим, оставим это на будущее», - сказал нам Ямин.

Напомним, что контракт Понсе с клубом из Самарской области рассчитан до конца текущего июня. О новом соглашении сторон пока что информации нет.

В субботнем матче против «Урала» (1:2) Понсе отметился забитым голом. По сумме двух встреч «Акрон» прошёл дальше – 3:2.