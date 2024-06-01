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Агент форварда «Порту» Вендела: «Отказа играть в России не было» эксклюзив

01 Июня 2024 • 17:42 Комментировать

Агент форварда дубля «Порту» Вендела да Силвы Андре Кюри специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал последние слухи о своём клиенте.

Ранее в российских СМИ сообщалось, что нападающему было предложено продолжить свою карьеру в России в таких клубах как столичные «Спартак» или ЦСКА. Однако бразилец ответил на это отказом.

«Это неправда, отказа играть в России не было, как и конкретного предложения», - заявил агент нашему корреспонденту.

Венделу 23 года, только во второй по силе лиге Португалии за прошлый сезон бразилец оформил 18 голов и шесть голевых передач в 30 матчах.

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