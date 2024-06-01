«Урал» продержался в Премьер-лиге 11 лет

Екатеринбургский «Урал» вечером субботы вылетел из РПЛ. «Шмели» проиграли тольяттинскому «Акрону» (2:3) по сумме двух встреч в рамках стыковых матчей.

Таким образом, «Урал» продержался в РПЛ целых 11 лет. Поднялся в классе екатеринбургский клуб в 2013 году по итогу сезона-2012/13. Лучшим достижением команды было восьмое место в сезоне-2015/16. Самое низкое место в таблице – 14-е – по итогу 30 туров недавно завершившегося сезона.

Отметим, что для «Акрона» выход в РПЛ стал первым в истории.

Больше информации про сенсационный выход тольяттинского клуба в элиту российского футбола – в нашем отчёте.