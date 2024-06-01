«Акрон» выступил в РПЛ впервые

В субботу «Акрон» проиграл дома «Уралу» со счётом 1:2 в ответном стыковом матче. При этом победителем этой дуэли стал именно «Акрон», поскольку три дня назад в Екатеринбурге команда выиграла с результатом 2:0.

«Акрон» повысился в классе и выступит в Премьер-лиге впервые в истории. Это большое достижение для клуба, учитывая тот факт, что он был создан только в 2018 году. Теперь «Акрон» постарается достойно показать себя в топ-дивизионе.

Добавим, что вторую путёвку в Премьер-лигу в субботу вечером будут разыгрывать тульский «Арсенал» и «Пари НН». Не пропустите текстовую трансляцию ответного матча.