Сычёв: «Сафонову по силам вытеснить Доннарумму из состава «ПСЖ»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

По мнению Сычёва, россиянину по силам вытеснить из основного состава парижан итальянского голкипера Джанлуиджи Доннарумму.

«Думаю, Матвей может заиграть в «ПСЖ». Ему по силам не только стать сменщиком Доннаруммы, но и вытеснить его. Из бытовых трудностей отмечу менталитет и язык», — цитирует Сычёва Sport24.

Ранее сообщалось, что за Сафонова «ПСЖ» заплатит «Краснодару» 20 миллионов евро. Ожидается, что контракт 25-летнего вратаря с действующим чемпионом Франции будет подписан уже в июне.