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«Акрон» – в РПЛ, «Урал» – в Первой лиге: Команда Тедеева проиграла дома и повысилась в классе

01 Июня 2024 • 16:59 Комментировать (1)
Акрон
1:2
Урал
окончен

В одном из ответных переходных матчей «Акрон» и «Урал» встретились на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске. Екатеринбургскому клубу нужно было отыгрывать домашнее поражение 0:2, которое он потерпел в среду.

Протокол игры  
Акрон1:2Урал
(1:0) Понсе Андрес47'  
  74'Бегич Сильвие (1:1)
  79'Бегич Сильвие (1:2)
Волков СергейСавичев КонстантинАнджелкович Неманья  70' 71' (Бокоев Марат ( 71') Данилкин ЕгорДимоски БоянМакаров Сергей 87' (Песегов Евгений ( 87') Данилин Кирилл 63' (Килин Антон ( 63'  67') Палиенко Максим  87'Чудин ИванГлушков Никита Андреевич 46' (Барт Руслан ( 46'  56') Понсе Андрес 63' (Эльдарушев Абу-Саид ( 63')
Запасные: Пестряков ДмитрийБолдырев МаксимХоджаниязов ДжамалдинАкмурзин ТимурСангаре ДэвидПогосов АртёмКонюхов Вадим
Мамин АлексейКулаков ДенисБегич СильвиеЭмерсон Иллой-Айет 59' (Филипенко Егор ( 59') ИталоСиссе Ибраима 73' (Егорычев Андрей ( 73') Аюпов Тимур 46' (Гильерме Шеттине ( 46'Влут Рай 68') Ишков Илья 53' (Дмитриев Игорь ( 53') Мишкич ДаниэльИонов АлексейКаштанов Алексей 67' (Бикфалви Эрик ( 67')
Запасные: Малькевич ВладиславБочеров ВалерийМамин АртёмБевеев МингиянКонцевой Артём АлександровичПомазун Илья
01 июня. Стадион "Кристалл" (Сызрань).

Фиаско в домашней встрече с «Акроном» стоило поста главного тренера «Урала» Виктору Ганчаренко. Такая отставка могла произойти и раньше, но Григорий Иванов не торопился с этим делом. Видать, сказывался прошлый опыт, ведь скромный «Урал» провёл в Премьер-лиге десять подряд сезонов без вылета. Да, попадал в стыки и раньше, но от понижения в классе каждый раз спасался. А тут попал в столь щекотливую ситуацию. И.о. главного тренера «Урала» стал Евгений Аверьянов

«Акрон» же получил прекрасный шанс подарить Самарской области вторую команду статуса Премьер-лиги. Такое бывало раньше, когда одновременно в высшем дивизионе выступали «Крылья Советов» и «Лада» из Тольятти. «Акрон» вроде тоже из Тольятти, но домашний стадион у него в Жигулёвске. Сказали, что в Премьер-лиге, если что, «Акрон» будет выступать в областном центре.

«Урал» избрал вариант игры первым номером. Ему же надо было ликвидировать отставание из первого матча. «Акрон» спокойно устроился действовать от обороны. Часто слышно, что за такое можно поплатиться. Но матч на матч не приходится. Точнее, когда приходится, а когда – нет. Не забив быстрый гол, «Урал» попал в ситуацию ещё более непростую. Минуты-то тикали, и «Акрон» становился всё ближе к РПЛ.

Скорее бы хозяева забили в первом тайме, чем гости. На 24-й минуте Палиенко ударил с подступов к штрафной площадке, и мяч пролетел над створом. Данилин навешивал справа после передачи от Савичева, а Глушков и Понсе не успели на этот мяч. Кое-где и Мамин в игру вступал. В конце тайма Аюпов в своей штрафной заблокировал удар соперника на угловой, успев назад вовремя.

47-я минута стала неудачной для «Урала». Данилин отдал передачу справа поперёк по линии штрафной площади, а Понсе стрельнул в правый угол, и через руки Мамина мяч заскочил в сетку (1:0, по сумме двух матчей 3:0). Подобие интриги могло затеплиться минут через десять, но Ишков со среднего расстояния не попал низом в правый угол. «Урал» уже был обречён? Торопиться не стоило – не всё так просто.

Лично Эльдарушев простил екатеринбуржцев, промахнувшись мимо створа. Прострел ему с левого фланга выдавал Барт. Оба они появились на замену. То ли «Урал» ещё верил в себя, то ли забыл о счёте и атаковал по инерции. На 74-й минуте Бегич забил головой в правый угол, откликнувшись на подачу справа. А на 79-й Сильвие отличился ногой со скидки Бикфалви. Во даёт центрдеф «Урала»! И уже 1:2 (3:2).

Тольяттинцы не смогли провести концовку надёжно, хотя отскочили. Бегич аж на хет-трик (или на покер) замахивался – дважды ударил головой мимо створа. Плюс Волков не дал забить Бикфалви, вырвавшемуся с ним один на один после ошибки Бокоева. В следующем сезоне увидим «Акрон» в Премьер-лиге, где «Урал» провёл одиннадцать подряд кампаний и откуда теперь вылетел.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Акрон

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Антидыня
01 Июня 2024 в 17:06
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