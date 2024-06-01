Агент Барбоза: «Сафонов сможет заиграть в «ПСЖ»

Известный португальский агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что российский футболист подпишет контракт с французским грандом уже в июне.

«У меня нет сомнений, что Сафонов может перейти в «ПСЖ». Это неудивительно, потому что Матвей — голкипер топ-уровня. Сможет ли он заиграть в команде такого уровня? Да, почему нет», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Напомним, «ПСЖ» является действующим чемпионом Франции. В этом году парижане также дошли до полуфинала Лиги чемпионов, где уступили дортмундской «Боруссии».