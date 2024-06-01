«Урал» за 5 минут перевернул игру с «Акроном» и приблизился к спасению

В эти минуты «Акрон» и «Урал» проводят ответный стыковой матч за право сыграть в Премьер-лиги. Тольяттинцы победили в Екатеринбурге (2:0) и повели сегодня после меткого удара Андреаса Понсе в первом тайме. Тем не менее, в концовке основного времени уральцы вернули интригу. На 74-й минуте Сильвие Бегич ударом головой восстановил паритет в матче. Спустя пять минут он же оформил дубль - 1:2. Эрик Бикфалви ворвался в штрафную и отыграл под удар Бегичу, который отправил мяч в ближний угол.

Общий счёт на эту минуту - 3:2, «Акрон» впереди. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.