Лунёв отреагировал на слухи о «Спартаке»

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунёв отреагировал на слухи, связывающие его с московским «Спартаком».

«Спартак»? Это какие-то непонятные слухи, я их не комментирую», - слова Лунёва приводит «РБ Спорт».

В сезоне 2023/2024 Лунёв выступал за «Карабах». Будущее 32-летнего голкипера остаётся туманным, поскольку его действующий контракт с азербайджанским клубом был рассчитан только на один сезон.

За «Карабах» Андрей Лунёв провёл 33 матча. В 10 из них россиянину удавалось не пропустить. В других играх Лунёв 42 раза доставал мяч из сетки собственных ворот.