Ганчаренко может возглавить европейский клуб

Бывший наставник «Урала» Виктор Ганчаренко может возглавить «Ференцварош».

По информации «Спорт-Экспресса», представители 46-летнего специалиста предложили венгерскому клубу рассмотреть кандидатуру Ганчаренко.

Напомним, текущий сезон «Урал» Ганчаренко завершил на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ и попал в стыковые матчи, где ведёт борьбу с «Акроном» за право выступать в высшем дивизионе российского футбола. Первый матч завершился победой тольяттинской команды со счётом 2:0. Ответная встреча проходит в данную минуту. Ближе к концу второго тайма побеждает «Акрон» (1:0).