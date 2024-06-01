Орлов назвал лучшего правого защитника РПЛ — это игрок ЦСКА

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим правым защитником в РПЛ.

Журналист выделил игрока ЦСКА Милана Гайича, отметив скорость и универсальность сербского футболиста.

«Лучший правый защитник РПЛ — представитель ЦСКА Милан Гайич. Мобильный, скоростной, агрессивный. Может и слева эффективно действовать. В принципе, любому футболисту можно поставить удар, обучить тактически», — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Гайич провёл за ЦСКА 39 матчей, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Цвета «армейцев» сербский футболист защищает с 2022 года.