Агент Кайо высказался о контракте бразильского футболиста с «Краснодаром»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, высказался о будущем своего клиента в российском клубе.

По информации авторитетного портала Transfermarkt, контракт бразильского футболиста с южанами рассчитан до конца текущего месяца.

«Что касается контракта Кайо, то на этом сайте информация неверна. Предлагал ли клуб продлить действующий контракт? Мы не раскрываем никаких деталей переговоров», — цитирует агента «РБ Спорт».

В завершившемся для «Краснодара» сезоне Кайо провёл 14 матчей, в которых отметился одним забитым голом. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего защитника в 1,8 миллиона евро.