«Спартак» и Лодыгин не сошлись по зарплате – известны цифры

«Спартак» пытался подписать бывшего вратаря «Зенита» - Юрия Лодыгина. Появилась информация о том, что в ходе переговоров стороны не смогли договориться по поводу финансовой составляющей.

Согласно данным Legalbet, «Спартак» предлагал Лодыгину зарплату в 500 тысяч евро за сезон. При этом 34-летний футболист запрашивал вдвое больше – 1 миллион евро.

Отметим, что с лета 2022 года Юрий Лодыгин выступает за «Панатинаикос». За греческую команду вратарь провёл 25 матчей, в которых пропустил 19 голов.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Лодыгина в 400 тысяч евро.

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