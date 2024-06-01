Стало известно, когда Дюпин может стать игроком «Краснодара»

Голкипер Юрий Дюпин близок к переходу в «Краснодар». Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», медицинское обследование для 36-летнего Дюпина запланировано на 5 июня. Если никаких проблем выявлено не будет, то на следующий день, 6 июня, Дюпин подпишет контракт с «быками».

В последние годы Дюпин выступал за казанский «Рубин». Если брать сезон 2023/2024, то голкипер провёл во всех соревнованиях 29 официальных матчей, в которых пропустил 35 голов.

Ранее появлялась информация о том, что из «Краснодара» в «ПСЖ» переходит вратарь Матвей Сафонов.