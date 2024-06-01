Рианчо: «Карпин может работать в любой европейской команде»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал информацию о том, что наставник «Ростова» и сборной России Валерия Карпин может возглавить «Бешикташ».

По мнению испанского специалиста, Карпин справился бы с работой в турецком клубе.

«Не удивлюсь, если Карпин возглавит «Бешикташ». Валерий может работать в любой европейской команде — это очень сильный и квалифицированный тренер. Уверен, он действительно востребован в европейских чемпионатах», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Минувший сезон «Ростов» Карпина завершил на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Южан российский специалист возглавляет с марта 2022 года.