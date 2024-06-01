Дюпин решил перейти в «Краснодар»

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин принял решение продолжить карьеру в «Краснодаре».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к 36-летнему футболисту также проявлял «Спартак», но сам Дюпин выбрал «быков», которых, как ожидается, в скором времени покинет Матвей Сафонов, договорившийся о переходе во французский «ПСЖ».

В минувшем сезоне Дюпин провёл в составе «Рубина» 29 матчей, в которых пропустил 35 голов и в девяти встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что контракт Дюпина с казанским клубом истекает в конце текущего месяца, после чего он станет свободным агентом.