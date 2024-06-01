Лодыгин объяснил, почему отказал «Спартаку»

Голкипер Юрий Лодыгин действительно получал предложение от московского «Спартака». Сам 34-летний футболист дал комментарий на этот счёт.

«Информация, что «Спартак» связывался со мной, правдивая. Предложение приходить в команду вторым номером меня не устраивало, поэтому я и отказался», - слова Лодыгина приводятся на сайте «Матч ТВ».

Ранее появлялась информация о том, что из «Спартака» может уйти голкипер Александр Селихов.

В настоящий момент 34-летний Лодыгин выступает за греческий «Панатинаикос». В своё время вратарь поиграл в России за «Зенит» и тульский «Арсенал». Портал Transfermarkt оценивает Лодыгина в 700 тысяч евро.