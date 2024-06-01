Кади покинет «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес покинет свой нынешний клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает «РБ Спорт», бразильский футболист хотел бы вернуться в «Карабах», за который уже выступал ранее. Отмечается, что «Краснодар» будет готов отпустить Кади, если получит выгодное предложение.

В текущем сезоне Кади провёл в составе «Краснодара» 33 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро.

Напомним, прошедший сезон «Краснодар» завершил на втором месте в турнирной таблице РПЛ.