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Мантуан: «Хочу, чтобы Вендел и Клаудиньо остались в «Зените»

01 Июня 2024 • 14:39 Комментировать
Балтика
...
Зенит
1 7.40 X 4.15 2 1.48
02.06 18:00

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан выразил надежду на то, что его соотечественники Клаудиньо и Вендел не покинут петербургский клуб в летнее трансферное окно.

При этом Мантуан подчеркнул, что дальнейшие планы бразильских игроков «Зенита» ему неизвестны.

«Лично я, Густаво Мантуан, очень хочу, чтобы Вендел и Клаудиньо остались в «Зените», поскольку они играют определяющую роль в команде. Это качественные, яркие, индивидуально сильные футболисты и замечательные люди, которые очень нужны «Зениту», — цитирует Мантуана Bobsoccer.ru.

Напомним, в этом году «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также «сине-бело-голубые» сыграют в Суперфинале Кубка России, который состоится завтра, 2 июня, в Москве.

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