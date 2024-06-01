Булыкин: «Хотелось бы, чтобы наши футболисты выступали в Европе, как наши хоккеисты в НХЛ»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что переходы российских футболистов в европейские клубы являются хорошей рекламой нашего футбола.

Ранее сообщалось, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов близок к переходу во французский «ПСЖ».

«Это реклама для всего! И для нашей лиги, и для нашей страны, и для нашей сборной тоже. Хотелось бы, чтобы наши футболисты выступали в Европе, как наши хоккеисты в НХЛ», — цитирует Булыкина «Газета.Ру».

Напомним, сейчас самыми известными россиянами, выступающими в Европе, являются Арсен Захарян, Далер Кузяев, Александр Головин и Алексей Миранчук.