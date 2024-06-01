Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» усилился экс-вратарём «Спартака» официально

01 Июня 2024 • 13:48 Комментировать

Вратарь Антон Митрюшкин продолжит карьеру в московском «Локомотиве». 28-летний футболист подписал с «железнодорожниками» трехлетнее трудовое соглашение.

«Добро пожаловать в красно-зелёную семью, Антон!» - говорится на официальном сайте столичного клуба.

До перехода в «Локомотив» Митрюшкин защищал цвета подмосковных «Химок». Стоит отметить, что Антон является воспитанником академии «Спартака».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова набрали 53 балла после 30 туров. «Железнодорожники» финишировали на четвертом месте в турнирной таблице.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антон Митрюшкин трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Назван лучший игрок Лиги чемпионов – это не Мбаппе и даже не Винисиус Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ «Реал» выбрал звезду на замену Кроосу – начались переговоры Анчелотти считает, что есть только два претендента на «Золотой мяч» Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» Звезда «Реала» Винисиус назвал трёх футбольных кумиров - среди них Роналду Клопп готов принять два чемпионства от «Манчестер Сити» Беллингем рассказал, чем опасна «Боруссия» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» «Барселона» не может зарегистрировать Флика Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
«Эдмонтон» победил «Даллас» и вышел вперёд в серии Канарейкин: У Швейцарии нет осознания того, что раньше их страна становилась одной из лучших на планете Плющев: Мне говорят, что у нас с хоккеем все в порядке, а порядок – это поражение на шести Олимпиадах подряд Рублёв без шансов проиграл Арнальди в третьем круге «Ролан Гаррос» Канарейкин: С Кучеровым, Овечкиным и Малкиным мы бы точно поборолись за золото ЧМ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.06.24 в 15:00
Акрон Акрон
Урал Урал
2.70 3.40 2.60
Видео
01.06.24 в 18:00
Арсенал Тула Арсенал Тула
Пари НН Пари НН
2.40 3.25 3.05
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Июня
13:55 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Хотелось бы, чтобы наши футболисты выступали в Европе, как наши хоккеисты в НХЛ»
13:48 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» усилился экс-вратарём «Спартака» официально
13:33 · Россия. Премьер-лига
Наумов обвинил «Локомотив» после ухода Антона Миранчука свободным агентом эксклюзив
13:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «У Лички был шаг до лучшего тренера, но он с ним не справился» эксклюзив
13:14 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Карпин сумеет проявить себя в Турции»
12:55 · Россия. Премьер-лига
Колосков объяснил, почему Личка стал лучшим тренером РПЛ в сезоне-2023/24 эксклюзив
12:46 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может продать полузащитника - названо имя
12:40 · Кубок России
​Эксперты назвали победителя Кубка России
12:15 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий оценил трансфер Сафонова в «ПСЖ»
12:14 · Россия. Премьер-лига
Стипиди поведал, потянут ли «Акрон» и «Арсенал» РПЛ эксклюзив
12:10 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, как свергнуть «Зенит» 3
12:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Сутормина: «Алексей хочет играть»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Карпин хорошо себя чувствует в «Ростове»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Жена Карпина ответила на вопрос об интересе «Бешикташа» к мужу
11:38 · Россия. Премьер-лига
Селихов может покинуть «Спартак»
Все новости
Рекомендуем