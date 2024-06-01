Вратарь Антон Митрюшкин продолжит карьеру в московском «Локомотиве». 28-летний футболист подписал с «железнодорожниками» трехлетнее трудовое соглашение.

«Добро пожаловать в красно-зелёную семью, Антон!» - говорится на официальном сайте столичного клуба.

До перехода в «Локомотив» Митрюшкин защищал цвета подмосковных «Химок». Стоит отметить, что Антон является воспитанником академии «Спартака».

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги подопечные Михаила Галактионова набрали 53 балла после 30 туров. «Железнодорожники» финишировали на четвертом месте в турнирной таблице.