«Спартак» не интересуется Абубакаром

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» не интересуется Венсаном Абубакаром и не делал по нему запрос в «Бешикташ». С большой долей вероятности форвард сборной Камеруна окажется в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Абубакар может перейти в «Спартак» на правах свободного агента, где будет зарабатывать 3 миллиона евро в год.

В сезоне-2023/2024 Абубакар провёл за «Бешикташ» 34 матча, в которых забил 12 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает камерунского футболиста в 3,4 миллиона евро.

Напомним, минувший розыгрыш чемпионата России «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице. Отметим, что РПЛ «красно-белые» не могут выиграть с 2017 года.