Камоцци: «Карпин сумеет проявить себя в Турции»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Бешикташа».

«На самом деле это интересный вариант, Карпин — сильный тренер. Он сумеет проявить себя в Турции», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, прямо сейчас Карпин работает в «Ростове» и национальной сборной России, которая на сегодняшний день имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи.

В минувшем розыгрыше чемпионата России «Ростов» Карпина занял седьмое место в турнирной таблице, сумев набрать 43 очка в 30 проведённых матчах.