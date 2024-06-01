«Спартак» может продать полузащитника - названо имя

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс может продолжить карьеру в иностранном клубе.

Согласно сведениям Metaratings.ru, интерес к легионеру «красно-белых» проявляет один из клубов французской Лиги 1, название которого не раскрывается. Москвичи готовы провести переговоры, однако сам Мартинс не горит желанием покидать «Спартак».

Кристофер пополнил ряды «красно-белых» в 2022 году. В общей сложности полузащитник поучаствовал в 74 поединках «народной команды». На счету Мартинса девять забитых мячей и 11 голевых передач. Его рыночный ценник – 4,5 миллиона евро.