Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что «железнодорожники» виноваты в том, что полузащитник Антон Миранчук покинул клуб свободным агентом.

«Я думаю, тут полностью вина клуба. Здесь нужно было работать и договариваться. В своё время я принимал участие в переговорах, когда Миранчуки хотели уходить в «Рубин». Тогда решение было принято, и мы нашли компромиссное решение, и всем оно понравилось. Здесь тоже нужно было искать компромиссное решение с Антоном. Потому что упускать такого игрока - это очень плохо. Наш воспитанник, креативный футболист, и отпускать его свободным агентом было неправильно», — сказал Наумов.