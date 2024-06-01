Дзюба быстро нашёл новый клуб - известно название

Бывший нападающий «Спартака» и «Зенита» Артём Дзюба включен в заявку клуба «Родина Медиа». Об этом посредством социальных сетей проинформировал журналист Иван Карпов.

По данным источника, 35-летний центрфорвард может принять участие в ближайшем матче медийной команды. Президентом клуба является экс-полузащитник столичного «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов.

Предыдущим местом работы Дзюбы были «железнодорожники». «Локомотив» объявил о расставании с нападающим в конце мая. За московский коллектив Артём провел 39 поединков, отметившись 12 забитыми мячами и девятью голевыми передачами.

Дзюба сделал заявление после ухода из «Локомотива»