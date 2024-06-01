Алексей Березуцкий оценил трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Экс-защитник московского ЦСКА, а ныне футбольный тренер Алексей Березуцкий отреагировал на новость о переходе вратаря «Краснодара» Алексея Сафонова в «ПСЖ».

«Прекрасный трансфер для всей России, когда игрок из нашего чемпионата переезжает в «ПСЖ». Я могу только пожелать ему удачи, терпения, и чтобы занял место основного вратаря», - передает слова Березуцкого «Советский спорт».

Ранее в прессе сообщалось, что парижский топ-клуб собирается подписать с Сафоновым долгосрочный трудовой договор на пять лет. За трансфер вратаря руководство «ПСЖ» заплатит порядка 20 миллионов евро.