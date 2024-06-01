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Стипиди поведал, потянут ли «Акрон» и «Арсенал» РПЛ эксклюзив

01 Июня 2024 • 12:14 Комментировать
Акрон
...
Урал
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Через 2 ч. 22 мин.

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым порассуждал, хватит ли финансов тольяттинскому «Акрону» и тульскому «Арсеналу», если они поднимутся в Премьер-лигу через переходные матчи.

- Я не даю прогнозов. Только Всевышний знает, что будет на самом деле. Но в Премьер-лигу могут впервые за долгое время выйти обе команды из Первой лиги по итогам стыковых матчей. Комментаторы сомневаются, что «Арсенал» и «Акрон» потянут Премьер-лигу. А я предполагаю, что будет у них финансовая ситуация не хуже, чем у «Урала», «Оренбурга», «Балтики». Губернатор Тульской области ушёл не куда-то в небытие. Он всё равно занимает большую должность. Слышал, что компания из Калининграда переходит в Тулу. Наверно, это не просто так.

У «Акрон» частный владелец, но если клуб выйдет в Премьер-лигу, наверняка и область подключится, даст какие-то преференции. Две команды в Премьер-лиге – большое достижение для Самарской области. Не все знают, но в 90-х годах «Лада-Тольятти» выступала в высшем дивизионе, два раза туда заходила. Финансировал её местный автозавод, большое предприятие. Гендиректором клуба был Гармашов. Многие игроки ушли оттуда в «Спартак» – тот же Бузникин. Бахарев после «Лады» и «Спартака» играл за донецкий «Шахтёр».

Всем командам, поднимающимся в Премьер-лигу, надо проводить грамотную селекцию. Кто-то из футболистов готов остаться играть в РПЛ, но не все. Пример «Балтики» подтверждает это. Она провалила осень, а когда зимой поменяла состав, уже поздно было. Да и Нижнему с «Уралом», если они останутся, тоже состав процентов на пятьдесят менять нужно, – сказал Стипиди.

Ответные переходные матчи состоятся сегодня, 1 июня. «Акрон» и «Урал» начнут свою встречу в 15:00, а «Арсенал» и «Пари НН» – в 18:00. Время московское.

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