В «Спартаке» рассказали, как свергнуть «Зенит»

Футболист столичного «Спартака» Никита Чернов рассказал о том, как прервать гегемонию петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.
«Чтобы свергнуть «Зенит», нужно брать свои очки. Если в следующем сезоне будем играть как во второй части: набирать очки с лидерами и выигрывать у тех, кто во второй части таблицы, всё будет хорошо», - передает слова защитника «Чемпионат».
Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Это шестой подряд триумф подопечных Сергея Семака. «Спартак», в свою очередь, финишировал на пятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.
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