В «Спартаке» рассказали, как свергнуть «Зенит»

«Чтобы свергнуть «Зенит», нужно брать свои очки. Если в следующем сезоне будем играть как во второй части: набирать очки с лидерами и выигрывать у тех, кто во второй части таблицы, всё будет хорошо», - передает слова защитника «Чемпионат».