Агент Сутормина: «Алексей хочет играть»

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, выступающего на правах аренды за «Сочи», высказался о будущем 30-летнего футболиста.

«У Алексея год контракта, он по контрактным обязательствам должен вернуться в «Зенит». Алексей хочет играть, это нормальное желание каждого амбициозного футболиста», — цитирует Клюева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» и «Сочи» в общей сложности 22 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что минувший розыгрыш чемпиона России «Сочи» завершил на последнем 16-м месте в турнирной таблице и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.