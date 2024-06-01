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Агент Сутормина: «Алексей хочет играть»

01 Июня 2024 • 12:04 Комментировать
Балтика
...
Зенит
1 7.40 X 4.15 2 1.48
02.06 18:00

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, выступающего на правах аренды за «Сочи», высказался о будущем 30-летнего футболиста.

«У Алексея год контракта, он по контрактным обязательствам должен вернуться в «Зенит». Алексей хочет играть, это нормальное желание каждого амбициозного футболиста», — цитирует Клюева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» и «Сочи» в общей сложности 22 матча, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что минувший розыгрыш чемпиона России «Сочи» завершил на последнем 16-м месте в турнирной таблице и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.

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