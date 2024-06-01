Дьяков: «Карпин хорошо себя чувствует в «Ростове»

Бывший игрок «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на информацию о возможном переходе главного тренера южан Валерия Карпина в «Бешикташ».

Ранее сообщалось, что российский специалист попал в шорт-лист турецкого клуба вместе с Нури Шахином и Марком ван Боммелем.

«Думаю, он в «Ростове» хорошо себя чувствует, плюс главный тренер сборной. Если переходить в «Бешикташ», то скорее всего, о совмещении можно будет забыть», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Карпин вместе с «Ростовом» занял седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ. Отметим, что российский специалист возглавляет южан с марта 2022 года.