Жена Карпина ответила на вопрос об интересе «Бешикташа» к мужу

Дарья Карпина, супруга наставника сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировал информацию об интересе стамбульского «Бешикташа» к ее мужу.

«Интерес «Бешикташа»? Ничего не знаю, ничего не комментирую», - передает слова Дарьи «Спорт-Экспресс».

Информация об интересе стамбульского топ-клуба к главному тренеру сборной России и «Ростова» появилась в телеграм-канале инсайдера Ивана Карпова.

Контракт Карпина с клубом из Ростова-на-Дону рассчитан еще на два года. Что касается трудового договора с национальной командой, то он истекает в следующем месяце.