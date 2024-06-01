Селихов может покинуть «Спартак»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов может покинуть «красно-белых».

Как сообщает журналист Иван Карпов, новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович не рассчитывает на Селихова. Отмечается, что московский клуб уже связался с Андреем Лунёвым и Юрием Лодыгиным, однако оба голкипера отказались переходить в «Спартак» на роль сменщика Александра Максименко.

В прошедшем сезоне Селихов провёл за «Спартак» 11 матчей, в которых пропустил 12 голов и четыре раза сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, минувший розыгрыш РПЛ «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 проведённых матчах.